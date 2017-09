1 Minute Stresstechniken – Stress lösen mit System !

1 Minute Stresstechniken

Was ist Stress? Und was sind Stresstechniken ?

Hier findet Ihr meinen Artikel: Stress und Stressmanagement

Ich beziehe mich bei den „1 Minute „ Stresstechniken“ natürlich auf „negativen Stress“, also einen Zustand, der unsere Energie absaugt und uns Dinge tun lässt, die wir nicht wollen (Wutausbruch, betretenes Schweigen, Verkrampfungen etc.)

Alltags- taugliche Stresstechniken

Bei Techniken geht es um „Werkzeuge“, die genutzt werden können, um ein aktuelles Problem zu lösen. Bei den hier beschriebenen Techniken geht es darum, akuten Stress auflösen zu können und nicht „in der Stressfalle“ gefangen zu bleiben.

Natürlich macht es Sinn, den eigentlichen Ursachen auf den Grund zu gehen – dazu hier mehr Informationen

Die Analogie zwischen Stressreaktion und Verhalten

Verhalten umkehren – Stress lösen !

Nehmen wir ein einfaches Beispiel:

Ich bin durch meine Stressreaktion angespannt – diese Spannung führt zu Schmerzen, Minderdurchblutung, ungünstiger Körpersprache….

Andererseits bin ich in entspanntem Zustand locker und beweglich.

Die Analogien sind nutzbar:

Mit der richtigen Technik ist es möglich, den lockeren Zustand zu erreichen .-

und die Stressreaktion verfliegt !

Seht Euch dazu die Videos auf YouTube an (wird ständig erweitert):

Stresstechniken – der Bezug zwischen Organ und Emotion

Schon seit langer Zeit ist die Beziehung zwischen Organ und Emotion bekannt –

die Daoisten haben in ihren Übungen und den daraus entstandenen Methoden zur Behandlung (chinesische Medizin) diese Beziehung sehr umfangreich beschrieben

und Übungen zur Harmonisierung entwickelt. Auch wir kennen diese Organ – Emotion – Beziehung: „da kommt mir die Galle hoch“ oder „ es sitzt mir etwas im Nacken“!

Die 1 Minute Stresstechniken

1. Stresstechnik: Zunge Stresstechnik Nr. 1

Die Zunge ist mit allen Ebenen unseres menschlichen Systems verbunden. Schon unsereRedens-weisen deuten darauf hin: „Der hat sein Herz auf der Zunge“, „Er redet mit Engelszungen“ usw. In der chinesischen Medizin steht die Zunge für das Herz – in der Tat wissen wir auch dank moderner Faszien- Forschung, dass es direkte Verbindungen zwischen der Halsfaszie und dem Herzbeutel gibt !

Die Stresstechnik



Hier das Video zur Zunge Stresstechnik Nr. 1

Wie die Kinder es vormachen:

Für eine Minute mit der Zunge ordentlich zwischen den Lippen „schnarren“!!! Und mal so richtig Alles damit rauslassen !!!

Klingt einfach, nicht? Ist es auch! Hier liegt auch eine Analogie:

Kinder schaffen es meist sehr einfach, Stress zu lösen, wenn man es Ihnen erlaubt. Finden Sie jemanden Blöd, strecken Sie die Zunge raus und schnarren sie zwischen den Lippen. Was passiert da ?

Die Faszien lösen sich bis ins Herz und bis in die Eingeweide –

Spannung wird gelöst. Emotionen kommen ins fließen, das Kind hat eine Reaktion gefunden und somit das Problem erst einmal gelöst

Die Anwendung im Alltag

Natürlich können wir diese Technik nicht einfach mal in Gegenwart unserer Geschäftsleitung machen – das Problem wäre zwar gelöst weil ich gehen darf ….

aber ich darf vielleicht nicht wieder kommen 😉

Also: Ab auf die Toilette oder ins eigene Büro und eine Minute lang die Zunge schnarren !

Wenn Dir das komisch vorkommt – dann probiere es jetzt gleich mal aus !!!!

Außerdem ist das eine gute Stresstechnik, um z.B. Abends den „Kopf freizukriegen“

Diese Technik stammt übrigens aus dem Nei Dan Gong der Drachentorschule !

2. Weitere Stresstechniken sind für Euch in Vorbereitung

Dieser Artikel wird regelmäßig um weitere alltagstaugliche Techniken erweitert – um auf dem Laufenden zu bleiben, meldet Euch gerne in meinem Newsletter an:!

Viel Erfolg bei Deiner Veränderungsarbeit!

Jürgen Seibold

Heilpraktiker und Coach

Heilkundezentrum Midgard

Obernstrasse 14

28195 Bremen

www.heilkundezentrum-midgard.de