Das 3er Prinzip der Gesundheit – Leitartikel

Das 3er Prinzip der Gesundheit

und seine Bedeutung in der Lebensführung

Körper, unser Geist und unsere Emotionalität sind – was uns meist erst

auffällt, wenn es uns nicht gut geht – sehr kompliziert zu verstehen.

Schon in alter Zeit hat sich sowohl in den Künsten der chinesischen,

daoistischen Lebenspflege (Nei Dan Gong, Tai Chi Chuan und weitere)

als auch weltweit im Schamanismus ein Prinzip bewährt,

das ich als 3er Prinzip der Gesundheit bezeichne

(Tian Di Ren, Weltenbaumkonzept)

Ob unser Körper, unser Geist, unsere Psyche

oder auch sämtliche beobachtbaren Prozesse können

in einem 3er System betrachtet werden,

das uns die Orientierung und somit

die Balancierung erleichtert.

Einige Beispiele für das 3er Prinzip sind:

Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft

Körper – Geist – Seele

Unterwelt – Menschen Welt – Oberwelt

Unterbewusstsein – Bewusstsein – Spiritualität

Himmel – Erde – Mensch

Geburt – Leben – Tod

Ganz konkret kann uns dieses System helfen:

Die Vorgehensweise erfordert ein gewisses Maß an Übung,

ist jedoch sehr pragmatisch in seiner Ausführung. Hierzu einige Beispiele:

Körperlich:

Die 3 Referenzebenen werden in Übungen und therapeutisch

aufeinander abgestimmt: Schulter / Hüfte, Ellbogen/Knie, Hände/Füsse

Die 3 Referenzen

* Vergangenheit (Sozialisierungen, erlernte Muster und Verhaltensweisen)

* Gegenwart (Weltbild, selektive Wahrnehmung, Glaubenssätze)

* Zukunft (Ziele, Visionen, Wünsche)

werden einzeln geordnet und dann wieder

in einen harmonischen Kontext überführt

Die Methodik des 3er Prinzips der Gesundheit – die wir in unseren Seminaren,

Kursen und Therapien anwenden, stammt sowohl aus den daoistischen Künsten

zur Lebenspflege, aus schamanischer Ritualarbeit und der systemischen Arbeit.

Die Methoden des 3er Prinzips der Gesundheit wird in unseren Kursen, Seminaren und Therapien Alltagstauglich und vor Allem be“greifbar“ vermittelt,

so dass unsere Teilnehmerinnen mit „praktischen Werkzeugen“

nach Hause gehen, mit denen sie in ihrem Alltag

effektiv. arbeiten können

Jürgen Seibold

Heilpraktiker, Physiotherapeut

systemisches Coaching und Therapie

schamanische Ritualarbeit