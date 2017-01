Das 3er Prinzip der Gesundheit: Schamanismus

Schamanismus und das 3er – Prinzip

Im Schamanismus existiert weltweit das Konzept des Weltenbaumes.

Die Hauptebenen sind :

die Oberwelt ( Krone, Blätter)

die Mittelwelt (Stamm)

die Unterwelt (Wurzeln)

In den schamanischen Ritualen ist die Unterscheidung fließend –

und vor Allem:

Wertfrei.

Alle Ebenen der Existenz und „Nicht „Existenz sind gleich-wertig, somit gibt es auch kein Konzept von Gut und Böse. Die verschiedenen Ebenen des Weltenbaum – Konzeptes sind vielfach interpretierbar und vor Allem wertvoll in ihrer Anwendung – dies möchte ich in diesem Artikel etwas näher erläutern.

Lest auch gerne den Leitartikel zum 3er Prinzip der Gesundheit

Die Welten – die Ebenen

Die verschiedenen Ebenen (Welten) mit Krone, Stamm

und Wurzel des Baumes, können vielfach –

je nach Nützlichkeit der Anwendung – interpretiert werden:

Oberwelt: Gehirn – Kopf – Spiritualität

mittlere Welt: Herz – Rumpf – Menschlichkeit

untere Welt: Bauchgehirn – Hüfte und Beine – Unterbewusstsein

Hier spiegelt sich die wiederkehrenden Konflikte des Menschen wieder:

der Kopf übernimmt die Kontrolle und das Herz wird übergangen –

dies führt zu Verrohung – wirtschaftliche und logische Interpretationen

richten sich gegen die Menschlichkeit

Schulter- Nacken Verspannungen nehmen zu – die Koordination der Beine nimmt ab, Gleichgewichtsstörungen entwickeln sich…

… um nur einige Konflikte zu nennen – die Liste ließe sich beinahe unendlich erweitern.

Schamanismus ist ein Erbe aller Völker –

und Schamanismus ist äußerst pragmatisch

Um den Schamanismus auf einen Punkt zu bringen, erlaube ich mir folgende Aussage:

Schamanismus ist eine Erfahrungsmethodik,

um alle Ebenen in Einklang zu bringen.

Hier kommen wir wieder zum sogenannten „3er Prinzip der Gesundheit“.

Wie in meinen Artikeln zum 3er Prinzip schon ausgeführt

– siehe Überblick im Leitartikel zum 3er Prinzip der Gesundheit –

ist eine Betrachtung der Dinge und Umstände im Leben am Besten zu be-greifen,

wenn ich mir einen Überblick verschaffe.

Im Schamanismus ist es das Weltenbaum – Konzept mit seinen 3 Ebenen –

diese können dann, je nach Bedarf, weiter verfeinert und vertieft werden.

Hier treffen sich modernste Forschung (Herz – Intelligenz, Bauchgehirn,

moderne Hirnforschung), chinesische daoistische Medizin (Tian Di Ren, San Bao)

und unser schamanisches Erbe (Weltenbaum) wieder:

Es gilt, die 3 Ebenen zu harmonisieren.

Und dazu gibt es, je nach kulturellem Erfahrungs- Kontext, verschiedene Methoden.

Methoden im Schamanismus -und ihre Hintergründe

Einige Beispiele möchte ich gerne erläutern – wer sich tiefer hineinwagen möchte,

dem empfehle ich unsere Seminare, Workshops oder die entsprechende Literatur

(siehe im Anschluss die Literaturliste)

Unterwelt: Schwitzhütte (das Unbewusste beleuchten)

Die „Unterwelt“ hat Aspekte unseres

Unterbewusstseins, tief verborgene

und dunkle Gründe unserer Verhaltensweisen. Wage ich mich,

so tief hinabzusteigen,

wird Unbewusstes zu Bewusstsein

und ich habe die Möglichkeit,

mich neu zu erfinden – neu geboren

zu werden. Gut vorbereitet ist eine Schwitzhütte ein sehr intensives Erlebnis mit Erkenntnissen, die Impulse geben, mein Leben zu verändern.

Lest bitte dazu gerne meinen Artikel zur Schwitzhüttenzeremonie.

Mittlere Welt: Alltagrituale –

Sprechstock (aus dem Herzen sprechen)

Das Ritual mit dem Sprechstock ist ein Prinzip des Wahr – Nehmens.

Wir finden uns zusammen mit einem Ritualgegenstand – dem Sprechstock.

Wer den Stock in Händen hält, hat die Gelegenheit, Alles, was auf der Seele brennt,

zu artikulieren – und darf nicht unterbrochen werden – die Teilnehmer der Runde dürfen den Sprechenden nicht unterbrechen. Dann folgt der nächste Teilnehmer –

erst nachdem Alle gesprochen haben, darf diskutiert werden.

Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Wenn wir ehrlich sind, sind die meisten Gespräche Monologe, wir warten nur auf die Gelegenheit, endlich unseren Senf dazu zu geben

und hören kaum zu.

Im Sprechstock – Ritual bin ich gezwungen, den Andren Wahrzunehmen –

ob es mir schmeckt oder nicht – und so kann im Laufe der Zeit Erkenntnis

und Dialog entstehen.

Obere Welt: Traumreisen, Visionssuche (Spiritualität)



Ohne eine Vision ist Alles Nichts.

Wofür mache ich das, was ich tue ?

Arbeite ich, um zu arbeiten?

Gefalle ich, um zu gefallen?

Lebe ich, um zu überleben?

Wofür?

Ziele und Visionen herauszufinden,

um somit einen tragfähigen und konstruktiven Impuls für mein Leben und meine Entwicklung

zu setzen macht meist den Unterschied

zwischen einem glücklichen und erfüllten Leben oder einem langfristigen Desaster aus.

Zusammenfassend möchte ich betonen,

dass der Überblick auf das Wesentliche viele altbewährte Methoden praktikabel macht – und das erklärt, dass überall auf der Welt immer wieder die 3 Auftaucht –

das 3er Prinzip der Gesundheit.

In jeder Ebene kann eine Vertiefung stattfinden – jedoch hilft mir eine Grundstruktur

wie das 3er Prinzip, den Überblick zu behalten und strukturiert voranzukommen

ohne mich im Detail zu verlieren.

Jürgen Seibold

Heilpraktiker, Physiotherapeut

systemische Therapie

schamanische Prozesse

