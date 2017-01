Fasten – für Körper und Seele

Viele Zeitgenossen haben das Fasten nie kennengelernt. Vorurteile, Ängste, vielleicht schlechte Erfahrungen halten sie davon ab, sich mit diesem kräftigen Reinigungsritual zu beschäftigen. Da jetzt im Herbst ein guter Zeitpunkt ist, sich von alten und belastenden Einflüssen zu befreien, gebe ich Euch hier einen Einblick !

Die Themen:

Fasten – warum ?

Fasten – wie?

Fasten – wann?

Hilfe, Vorurteile und Ängste

links: Video, Buch weblinks

Fasten -warum?

In unserer modernen Welt wimmelt es nur von Giftstoffen, die unseren Körper und unseren Geist negativ beeinflussen. Antibiotika, Rückstände von Pestiziden und Hormonen aus der Nahrung, im Wasser und eine Vielzahl an Umweltgiften in Kleidung und in der (Großstadt)Luft. Das Darmmilieu kann nachhaltig gestört sein durch ungünstige Ernährung und Antibiotikatherapie.

Psychische Faktoren wie ein Übermaß an Stressfaktoren und auf das Nervensystem einwirkende Einfüsse durch ein Übermaß an Medienkonsum setzen sich fest und schaden uns.

Fasten kann helfen, Giftstoffe aus dem Körper auszuscheiden und die Ausscheidungsorgane wie Niere, Leber, Darm und Haut zu entlasten und nachhaltig zu kräftigen.

Durch den freiwilligen Verzicht auf Konsum (Essen, moderne Medien, Genußgifte) und Unterstützung durch Sport, Meditation und Körper -und Seelenpflege kann das Nervensystem und die Psyche wieder zur Ruhe kommen.

Stehen nachhaltige Veränderungen im Leben an oder schaffen wir es nicht, nötige Veränderungen umzusetzen, kann Fasten helfen, diese umzusetzen.

Viele chronisch Erkrankte berichten von einer nachhaltigen Besserung Ihrer Symptome !

Fasten – wie ?

Es gibt mehrere (Heil)Fastenmethoden: Fasten nach F.X. Mayr,

Wasser-, Buchinger-, Saft – Fasten und viele weitere, oftmals individuelle Methoden.

Für den Anfänger empfehle ich meist das Fasten für 10 Tage in Anlehnung an die Buchinger-Methode:

zwei Entlastungstage mit leichter Kost

Fasteneinleitung mit Abführen

Fünf Tage ohne Essen, dazu Kräutertees und begrenzt Säfte und Brühe

regelmäßige Darmreinigung mit Einläufen

Dazu sanfte Pflege- und Reinigungsrituale, Sport, Meditation

nach 5 Tagen Fasten: Fastenbrechen und mindestens drei Aufbautage mit Aufbau der Darmflora

Im Anhang habe ich links zu Literatur und Filmen zum Thema. Vor dem Fasten sollte man sich eingehend mit dem Thema befassen. Menschen mit Erkrankungen sollten sich Unterstüzung bei einem Heilpraktiker, ganzheitlich orientierten Arzt oder einer Fasten-Klinik holen.

Fasten – wann?

Im Prinzip kann das ganze Jahr gefastet werden. Besonders hilfreich und sinnvoll halte ich folgende Zeiten:

Wechsel der Jahreszeit. Wenn die Natur sich auf eine neue Jahreszeit einstellt, wie etwa im Frühjahr und im Herbst – hier fällt es besonders leicht, da eine starke Resonanz zu unseren Stoffwechselvorgangen und psychischen Befindlichkeiten besteht

Vor schwierigen Entscheidungen oder nach großen Veränderungen. Hier kann das Fasten helfen „Altes“ loszulassen

bei chronischen Krankheiten – mit Unterstützung durch einen Heilpraktiker oder Arzt – und zur Vorbeugung von Krankheiten !

Hilfe, Vorurteile und Ängste

Viele Menschen ziehen das Fasten nie in Erwägung, weil sie sich nicht vorstellen können, über längere Zeit nicht zu essen.

„Das Brötchen, das vor dem Sport noch schnell gegessen werden „muß“ –

sonst falle ich um“ sitzt fest in unserem Gedankenkonzept.

Doch das Erlebnis, dass man ohne Essen sogar wesentlich mehr Energie zur Verfügung haben kann, macht sogar den folgenden „Alltag“ sogar wesentlich leichter!

Für einen Menschen ist es seit altersher vollkommen natürlich, eine Fastenperiode zu erleben. Vor allem im Frühjahr gingen oft die Vorräte zu Ende und es gab noch keine neue Ernte. Unser Körper kennt das Fasten noch und erinnert sich sofort daran. Er stellt seinen Stoffwechsel auf „Reserve“ und kann sehr gut – ohne wesentlichen Mangel .- für eine ganze Weile damit haushalten.

Viele spirituelle Methoden und Religionen bedienen sich des Fastens, um den Geist zu klären und die Sensibilität zu schulen – und das schon seit Menschengedenken.

Wer Angst hat, dem empfehle ich untenstehende links – (den Film von Arte, ein Fastenbuch, Info`s zu Giften in Nahrung und Umwelt) und den Rat eines vertrauenswürdigenHeilpraktikers oder Arztes – oder vielleicht den Aufenthalt in einer Fastenklinik.

Es lohnt sich – jedoch nur eigene Erfahrung macht wirklich weise 😉

In diesem Sinne einen schönen Übergang in den Winter 2012,

Jürgen Seibold, Heilpraktiker aus Bremen

www.heilpraktiker-seibold.de



Links:

Film von ARTE: Fasten und Heilen – altes Wissen und neueste Forschung

Buch von Rüdiger Dahlke: das große Buch vom Fasten

Heilfasten: Wikipedia

Antibiotika in der Nutztierhaltung – Albert Schweitzer Stiftung

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland

The European Food Information Council