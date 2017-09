Frühpädagogik – das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht

Frühkindliche Bildung, „Frühpädagogik“

Eine Begriffserklärung: Frühpädagogik = frühkindliche Bildung

„Frühkindliche Bildung beinhaltet die Bildung von Kindern ab Geburt bis ins Vorschulalter. Im Gegensatz zur Frühförderung geht es bei der frühkindlichen Bildung um die Förderung der geistigen, moralischen, kulturellen und körperlichen Entwicklung nicht behinderter Kinder.“ (Quelle: Wikipedia)

Wir wollen uns also in diesem Artikel mit dem Thema

„frühkindliche Bildung“ auseinandersetzen

Unser Leben ist denk – und sprachgewaltig. Über etwas nachzudenken

und darüber zu reden sind kognitive Leistungen, die in unserer Welt

eine großen Stellenwert haben. Wir trauen unserem Verstand und lassen

unseren Kopf die meisten unserer Entscheidungen treffen.

Wir stellen fest, wir urteilen, wir erkennen, wir analysieren,

wägen ab, wir ziehen in Betracht, reflektieren und strengen unseren Geist an.

Abstrakt denken, zu logischen Schlüssen kommen und andere rhetorisch geschickt

davon zu überzeugen steht in der Rankingliste, auf dem Weg zu einem erfolgreichem Leben, weit oben.

Diese Überzeugung macht auch bei der Erziehung unserer Kinder nicht halt.

Wer etwas werden will fängt damit am besten so früh wie möglich an,

scheint das Motto zu sein.

Eltern machen sich Gedanken darüber, wie sie ihre Kinder von Beginn an

so fördern können, dass diese den Einstieg in die „Leistungsliga“ nicht verpassen.

Vor kurzem las ich in einem Artikel von Spiegel online über ein

Forschungsprojekt finnischer Forscher, die einen Zusammenhang herstellten

zwischen dem regelmäßigen Abspielen von Übungssprach-CDs vor der Geburt

eines Kindes und den daraus folgenden Lerneffekt nach der Geburt.

Womöglich ließen sich auf diese Weise sprachliche Fähigkeiten üben,

hieß es dort. „Den Autoren zufolge legen die Ergebnisse nahe, dass Kinder

leichter sprechen lernen, wenn sie vor der Geburt systematisch mit Sprache

konfrontiert werden. Das Nervensystem werde so auf akustische Feinheiten

vorbereitet. Durch auditives Training bei Föten könne sich möglicherweise

auch Sprachfehlern und Lese-Rechtschreib-Schwäche vorbeugen lassen“

Weiterhin schreibt Spiegel online :“ Im Bereich Frühpädagogik gilt Deutschland

als der am schnellsten wachsende Markt weltweit.“

DVDs und CDs mit dem Titel „Baby Einstein“, „Baby Bach“ oder

„Baby Shakespeare“ ist nur ein Beispiel von vielen, was der Markt zu bieten hat.

„Das Gras wächst nicht schneller wenn man daran zieht“

sagt ein afrikanisches Sprichwort.

Ist es Angst, die uns dazu bringt über die richtige Frühförderung unserer Kinder

schon vorm ersten Atemzug nachzudenken? Haben wir vergessen was

unsere Kinder wirklich brauchen und von sich aus mitbringen?

Es ist die selbstständige und natürliche Aktivität und Bewegung, die wichtig

sind für die Entfaltung der Persönlichkeit von Kindern und das gilt auch für

das kognitive und soziale Lernen. Jedes Kind hat dabei sein eigenes Tempo

und bringt sein eigenes Temperament mit. Kleine Kinder experimentieren

mit Dingen ihrer Umgebung und sind dabei auf natürliche Weise im Kontakt

mit sich selbst und mit anderen. Im Dialog, mit Forscherdrang und durch

Versuch im Irrtum bekommen Kinder alle Informationen über Material und

Umwelt und ein sicheres Gefühl für den eigenen Körper.

Unsere Präsenz, unsere Feinfühligkeit und Zuverlässigkeit als Eltern ist es,

die es unseren Kindern ermöglicht ihre Selbstwirksamkeit zu entdecken,

Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen zu entwickeln –

und das ist Welten entfernt von „Baby Einstein“ als CD.

Die Familientherapeutin Naomi Aldort schreibt in ihrem Buch

„Von der Erziehung zur Einfühlung“ „Grundbedürfnisse sind Themen

wie emotionales Wohlbefinden, Sicherheit, Nähe, Liebe, Autonomie,

die Freiheit sich auszudrücken, Neugier Ruhe, Schlaf, Bewegung.

Grundbedürfnisse zu erfüllen bedeutet nicht, Spielzeug oder Süssigkeiten

zu schenken. Es heißt auch nicht, das Kind anzuhalten, immer der Erste

sein zu müssen oder dem Kind alle Wünsche zu erfüllen.“

Körgefühl vs. Kopf-Karussell –

Gedanken zur frühkindlichen Bildung (Frühpädagogik)

Emotionales Wohlbefinden, Sicherheit, Neugier, Bewegung, Liebe ,

Autonomie – das sind Bedürfnisse, wie wir sie als Kind auch hatten

und auch heute noch als Erwachsene haben. Die Erfüllung dieser findet

nicht in unserem Kopf statt. Sie ist beheimatet in unseren Körpern.

Leider ist es häufig so, dass wir uns in und mit unserem Körper nicht wohl fühlen.

Ein Blick in den Spiegel und sofort folgen Gedanken wie zu dick, zu dünn,

Beine zu kurz, Haare zu dünn und wie guckst du überhaupt.

Wir sind es eher gewohnt, uns mit kritischen Blick von außen zu beobachten

als nach innen, in unseren Körper hinein zu spüren. Dabei ist er es, der uns

zuverlässig mit allem versorgt, was wir brauchen und der uns über unsere Körperempfindungen deutlich zeigt, was uns gut tut und was nicht .

Er ist ein zuverlässiger Seismograph für Empfindungen, die ein Spiegel

dessen sind, was gerade in uns los ist.

Je mehr wir unsere Grundbedürfnisse wieder bewusst wahr nehmen,

desto mehr steigt das Vertrauen in unser Bauchgefühl und wir können

unseren Kopf immer öfter in den Urlaub schicken.

Andrea Schweers

ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, Sozialpädagogin und Stressbewältigungs- und Entspannungstherapeutin.

Menschen individuell auf ihrem Weg zu begleiten mithilfe ihrer eigenen, natürlichen Ressourcen ist ihr Anliegen.

„In jedem von uns wohnt ein innerer Arzt“.

Sie arbeitet mit Familien um nachhaltige

Problemlösungen zu entwickeln.

Heilkundezentrum Midgard

Obernstraße 14

28195 Bremen

Tel.: 0421 – 43741098

www.klar-sinn.de

www.heilkundezentrum-midgard.de