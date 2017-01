ganzheitliche Arthrosebehandlung und Heilungsmöglichkeiten

Ganzheitliche Arthrosebehandlung und Heilungsmöglichkeiten:

In diesem Artikel schildere ich meine eigene Praxiserfahrung in Verbindung

zu Erkenntnissen der modernen Biochemie und ganzheitlichen Behandlungserfolgen

(die leider noch zu wenig den Weg in die Öffentlichkeit finden) – bei Gelenksarthrosen.

Ich stelle Ihnen in Kurzform Ursachen

und konservative (ohne Operation)

Strategien zur Arthrosebehandlung vor.

Bevor Sie jedoch weiterlesen, möchte ich

Ihnen meine eigenen

– und –

(in den Quellenangaben aufgeführten)

Erfahrungen ganzheitlich arbeitender

Kollegen gerne mitteilen:



Arthrose kann heilen !

Es sind einige Faktoren dafür notwendig

und es gibt auch Beispiele,

bei denen eine Heilung eher unwahrscheinlich ist.

Darauf gehe ich im letzten Abschnitt des Artikel näher ein.

1.) Ursachen von Gelenksarthrosen aus ganzheitlicher Sicht

a) Arthrose – Körpermechanik: Fehlstellung und Fehlbewegung

Die meiner Erfahrung nach am häufigsten vergessene Frage

in vielen medizinischen Untersuchungen lautet:

„Warum dieses Gelenk – warum nicht das andere ?“

Sprich – warum habe ich im linken Kniegelenk eine Arthrose

und nicht im rechten Kniegelenk?

Warum habe ich in der rechten Schulter eine Arthrose

und nicht der linken ?!

Nach vielen Jahren Behandlungserfahrung mit mehreren hundert Patienten

mit Gelenksproblematiken finde ich meist sehr schnell den Hauptgrund

für den einseitigen oder auf eine Gelenk-Gruppe konzentrierten Verschleiss (Arthrose):

Eine Störung der Körpermechanik.

Wie ich im folgenden Film zeige, ist die genaue Betrachtung der Haltung

und der Gelenkführung meist der Schlüssel zur Erkenntnis.

Ein, durch eine fehlerhafte Gelenkführung

entstehender, mechanischer Überdruck

kann Gelenke verschleissen lassen.

Häufig beobachte ich eine Fehlstellung

zwischen Fuss, Kniegelenk und Hüfte,

hier ist oftmals eine Arthrose

schon vorprogrammiert.

Oder durch eine Hohlkreuzhaltung

und damit eine Überspannung

der Schultermuskulatur (gerne in Verbindung

mit einer einseitigen Belastung)

wird die Schultergelenksarthrose

schon beinahe zwangsläufig.

Hier zeige ich im Film die häufigsten Fehlbelastungen,

die eine Arthrose begünstigen

FILM von Heilpraktiker Seibold: Ursachen der Arthrose: Körpermechanik

b) Arthrose und Stoffwechsel

Ein überlastetes Gelenk reagiert mit Überspannung, die wiederum

zu einer Veränderung der Durchblutung und Nervenaktivität führt.

Ausserdem werden Gewebshormone (Prostaglandine) ausgeschüttet,

die wiederum zu einer Veränderung des Stoffwechsels und Schmerzverstärkung

im betroffenen Gebiet führen. Ernährt sich der Mensch gleichzeitig ungünstig

und ist weiteren Stressfaktoren ausgesetzt, so gerät bald der Stoffwechsel

im betroffenen Gelenkbereich völlig ausser Kontrolle.

Degeneration / Verschleiss ist die Folge.

c) Arthrose und Psychosomatik

Oft unterschätzt ist der Einfluss der Psyche.

Den Spruch: „Mein schlechtes Knie“ höre ich in vielen Variationen immer wieder.

Achtung: Über die Psyche lässt sich der Stoffwechsel beeinflussen!

Wir kennen das alles: „Mir läuft es kalt den Rücken runter…“

Wenn dieser Zustand länger anhält, dann ist die Stoffwechselversorgung

des besagten Kniegelenks alles andere als optimal.

2.) Ganzheitliche Arthrosebehandlung – Behandlungsstrategien

a) Arthrosebehandlung – Behandlung der Körpermechanik

Nach erfolgter Untersuchung können

die betroffenen Gelenke in Verbindung

mit allen vernetzten Körperabschnitten

mobilisiert werden (vernetzt heisst,

dass alle Körperabschnitte mit allen

weiteren Körperabschnitten in Interaktion stehen.

So lässt sich weder anatomisch noch mechanisch

die Wirbelsäulenfunktion von der Funktion

der Arme und Beine trennen,

da diese mit Muskeln und Nerven

funktionell verbunden sind.).

Als besonders wichtig stelle ich fest – oft wird dieser Punkt vergessen –

gilt die alltagstaugliche Veränderung der Haltung und Bewegung.

Eingeschliffene Haltungsmuster sind meist unbewusst und auch

in der Eigenwahrnehmung fest verankert.

Eine Bewusst – machung der Alltagshaltung und

eine individuelle Übungs- und Veränderungsanleitung

für den Alltag und die Freizeit ist notwendig.

b) Arthrosebehandlung – Verbesserung des Stoffwechsels

Während der Behandlung finden zur Mobilisation auch Techniken

wie Massage, Schröpfen, Blutegel und weitere Ihre Anwendung.

Eigene Massagetechniken für zuHause werden angeleitet

und führen zu einer lokalen Verbesserung der Durchblutung,

des Stoffwechsels und der Nervenabstimmung.

Ernährungsfehler werden untersucht und korrigiert.

Um den Knorpelaufbau zu stärken, hat sich zusätzlich

die Gabe von Nahrungsergänzungsmittel z.B. mit Kollagenhydrolysat,

Chondroitinsulfat und Glucosaminsulfat sowie natürlicher Kieselsäure

zur Unterstützung der Knorperregenaration bewährt.

Zur lokalen Behandlung haben Kräuteranwendungen

den Vorteil im Vergleich zu

chemischen Medikamenten wie NSAR

(Paracetamol, Diclofenac, Ibuprofen etc.),

dass bei sachgerechter Anwendung

die Nebenwirkungen ausbleiben und die Heilungsreaktion des Körpers

nicht unterbrochen,sondern unterstützt wird.

Beispiele hierfür sind Anwendungen

mit Beinwell, Weidenrinde,

Brennessel und vielen weiteren Pflanzen

und Pflanzenpräparaten.

c) Arthrosebehandlung – Veränderung der psychischen Muster

Da die Psyche einen großen Einfluss auf unseren Stoffwechsel

hat, ist es notwendig, alte Gewohnheiten und Glaubenssätze

im Verlauf der Therapie abzubauen.

Allein eine positive Erfahrung nach der Behandlung,

die bewusst wahrgenommen wird, kann helfen,

die Einstellung zum eigenen Körper zu verändern.

Mut machen und eine kompetente psychologische Unterstützung

durch den Therapeuten / die Therapeutin kann sehr viel bewirken.

Für tiefe emotionale Konflikte, die sich in der Arthrose

spiegeln, besteht auch die Möglichkeit mittels systemischer

Verfahren wie EMDR, EFT oder Hypnose das begleitende

Thema zur Lösung zu bringen.

3.) Arthrosebehandlung – Faktoren, die die Heilung beeinflussen

der Betroffene / die Betroffene:

ist bereit, an der Behandlung aktiv teilzunehmen.

Wer nichts an seinem Verhalten ändern möchte,

ändern auch nichts an den Ursachen –

dann ist eine Besserung kaum möglich.

ist aufgrund seiner / Ihrer Vitalität in der Lage,

Therapie, Übungen und Ernährungsgewohnheiten

zu ändern. Wer aufgrund einer schweren körperlichen

oder oder schweren geistigen Erkrankung nicht fähig ist,

eine Therapie in diesem Umfang durchzuführen, ist

natürlich diesbezüglich stark eingeschränkt.

Ebenso gilt dies für schwere Immunerkrankungen,

(z.B. rheumatische Erkrankungen) – diese sind vorher

oder zeitgleich nach Möglichkeit mitzutherapieren.

Hiermit beende ich meine Ausführungen und hoffe,

ich konne Ihnen mit diesem Artikel zur Arthrosebehandlung

Mut machen!

