Heilkräuter und Wildpflanzen anbauen, sammeln und zubereiten

Heilkräuter- und Wildpflanzen in Bremen – ein Artikel zum Seminar

Wie Alles begann – Heilkräuter als Wegbereiter

Sehr freue ich mich über das große Interesse an der Pflanzenwelt und insbesondere der Heilkräuter, die vor noch nicht allzu langer Zeit als „Unkräuter“ beschimpft wurden. Selbst habe ich die Pflanzenheilkunde als Heilpraktiker einige Jahre „studiert“ und in all den Diagnosen und Anwendungslisten schlich sich das Gefühl ein, was ich dort lesen und lernen konnte, hat nicht viel mit den Pflanzenerlebnissen zu tun, die ich aus den magischen Kindertagen kenne. So beschloss ich, mich auf die Suche zu machen, wo ich die Kräuterkunde lebendiger erleben darf – und innerhalb weniger Tage stiess ich auf einen Film von Wolf – Dieter Storl, den ich im Anhang verlinkt habe.

Einige Wochen später war es bereits soweit – ich befand mich im Allgäuer Bergwald und erlebte diesen „Waldmenschen“ persönlich und mit ihm weitere, sehr interessante Menschen, die es aus ähnlichen Gründen hierher geführt hatte. Dieses Erleben (es folgten noch weitere Seminare und unzählige persönliche Erlebnisse) liess mich zum ersten Mal seit meiner Kindheit wieder den Zauber der Natur spüren, den ich in den bisherigen medizinischen Ausbildungen vermisste. Dieser Effekt war geradezu durchschlagend – wenige Wochen später erlebte ich meine ganz persönliche schamanische Initiation, die ich gar nicht anstrebte – aber das darf ein anderes Mal erzählt werden.

Der Wert und die Tiefe der Pflanzenkunde

Seit dem ersten Seminar ist viel Zeit vergangen, viele Bücher sind gelesen, das Wissen und Verstehen durch den Umgang und das Erleben mit den Pflanzen vertieft – jedoch scheint der Weg unglaublich vielfältig und – unendlich. Inzwischen sind die Therapieerfolge, die ich anstossen durfte deutlich verstärkt und ich verstehe mittlerweile, dass jeder Mensch und jedes Tier seine eigene Beziehung zu einer Pflanze aufbauen oder erleben darf. Damit ich dieser Ebene gerecht werden kann, entwickelte ich dieses Jahr einen Heil- und Wildpflanzengarten im Zentrum Bremens – „über den Dächern der Stadt“ – so dass ich meinen Schülern und Patienten – und nicht zuletzt mir selbst ! – den Kontakt zum Wesen der Pflanzen auch in einer Stadt und im täglichen Umgang ermögliche.

Ein Heil- und Wildpflanzenseminar – warum ?

Im Anhang findet Ihr eine, von mir als nützlich empfundene Bücher- und Filmliste. Allerdings: das ist Theorie. Natürlich kann jeder Mensch diese Welt der Heil- und Wildpflanzen selbst entdecken – leichter geht es anfangs jedoch mit ein wenig Hilfestellung. Hier entstand die Idee eines praktischen Seminars, in das ich meine Erfahrung mit Anbau, Bestimmung und Verarbeitung von Heilpflanzen und Wildpflanzen im ganzheitlichen Umgang vermitteln kann. Ich bin sicher, dass damit der Zugang für die Teilnehmer wesentlich erleichtert wird !

am 4. September 2016 in Bremen

Wissen für Jedermann und Jederfrau

Der Wert der Beziehung zu Heilpflanzen und Wildpflanzen ist meiner Meinung nach unschätzbar. Sie bereichern unseren Speisezettel, fördern unsere Gesundheit und bieten für wirklich jeden Bereich der Gesundheit wertvolle Unterstützung. Das Sammeln auf dem Land, in Parks und sogar der Anbau im eigenen Garten oder auf dem Balkon ist kinderleicht ! Eine spirituelle Ebene ist dabei genauso möglich zu erfahren, wie einfach „nur“ menschliche Bedürfnisse nach Gesundheit , Vielfalt und Geschmackserlebnissen. Auf die einzelnen Heilpflanzen gehe ich in diesem Artikel nicht ein – dazu findet Ihr im Anhang reichlich Material – und natürlich lade ich Euch herzlich ein, diese im Rahmen meiner Seminare oder Therapien persönlich zu erfahren.

Hoffentlich kann ich möglichst vielen Menschen mit meinem Wissen einen Nutzen vermitteln, der wieder ein Stück unabhängig und „reicher an Erfahrungswelten“ macht.

Lieben Gruß aus Bremen !

