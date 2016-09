Kiefergelenkstörung (CMD), Diagnose und Behandlung

Kiefergelenk – Störung (CMD): Diagnose und Behandlung

– eine genauere Betrachtung

basierend auf meinem Artikel:

Kiefergelenkstörung (CMD), Ursachen ganzheitlich betrachtet

folgt hiermit die Fortsetzung zur Untersuchung

der Ursachen und deren Behandlung.

Interdisziplinär ist das Schlagwort bei der Diagnose

und Behandlung von Kiefergelenk – Störungen (CMD)

Interdisziplinär bedeutet die Hilfe UND Zusammenarbeit

mehrerer Fachleute aus verschiedenen Bereichen.

Allerdings möchte ich betonen, dass es im sogenannten

„modernen“ Zeitalter eher üblich ist, wenig Zeit zu haben.

Deswegen habe ich mich vor vielen Jahren entschlossen,

keinen Bereich der menschlichen Gesundheit / Krankheit

auszuschließen und mir Erfahrung in fast allen Hauptdisziplinen

anzueignen, so dass ich dem betroffenen Menschen

möglichst umfangreich mit Rat zur Seite stehen kann.

Natürlich ist die Zahnheilkunde davon ausgenommen und

ich verweise in besonderen und schwierigen Fällen auf

entsprechende Fachleute, insofern ich die Untersuchung oder

Behandlung nicht selbst durchführen kann.

Die verschiedenen Disziplinen umfassen:

Zahnheilkunde und Kieferorthopädie

Orthopädie

innere Medizin

Psychologie / Psychotherapie

Neurologie

Ernährungslehre (Diätetik)

traditionelle Medizin, Heilkunde

Aus meinen bisherigen Erfahrungen rate ich den Betroffenen,

sich möglichst Hilfe bei Fachleuten zu holen, die Erfahrungen

beziehungsweise Kenntnisse in mehreren Bereichen haben,

damit die Wege nicht zu lang und die Kommunikation

ohne unnötige Umwege möglich ist.

Eine Zusammenarbeit zwischen Zahnarzt /Zahnärztin

(im Folgenden nur noch Zahnarzt genannt –

die Damen mögen mir aufgrund der Lesbarkeit verzeihen)

und einem Heilpraktiker oder ganzheitlich erfahrenen Arzt,

der mit allen Ebenen der menschlichen Problemstellungen

vertraut ist -beziehungsweise –

wenigen weiteren Therapeuten der unterschiedlichen

Disziplinen stellte sich bisher für meine Patienten

als wirkungsvoller heraus –

viele Köche verderben nun mal den Brei.

Ausnahmen bieten lediglich Kliniken und Therapiezentren,

in denen es regelmäßig Fallbesprechungen und

Therapieabstimmungen zwischen den Therapeuten

und Ärzten gibt.

Untersuchung, Befragung und Diagnosestellung

zur Kiefergelenk – Störung beim Zahnarzt

Der Zahnarzt sollte in den meisten Fällen

„mit im Boot sitzen“.

Kein Problem, da die regelmäßige

zahnärztliche Kontrolle für die meisten Menschen

des modernen Zeitalters unbedingt zu empfehlen ist –

und der Zahnarzt meist der erste Ansprechpartner

bei Kiefergelenk – Problemen sein wird.

In diesem Fall kann der Zahnarzt feststellen,

ob mit den Zähnen alles in Ordnung ist, oder

sich Zahnherde beziehungsweise Karies,

abgestorbene Zähne oder dergleichen im Mund

befinden. Im Falle einer Kiefergelenk – Störung,

wie Knacken, Knirschen, Reiben oder einer

schiefen Mundöffnung hat er die Möglichkeit,

weitere Untersuchungen anzustellen, beispielsweise

eine Untersuchung der Okklusion

(das optimale Zusammentreffen der Zähne beim Beißen)

mit Hilfe von Okklusionsfolien oder sogar einer

weitergehenden Funktionsanalyse.

Liegt die Ursache der Kiefergelenk – Störung (CMD) an den

Zähnen beziehungsweise am fehlerhaften Zahnkontakt,

kann der Zahnarzt durch Schleifen oder Optimierung

von Kronen und allen weiteren nötigen Maßnahmen

die Ursache beheben und eventuelle weitere

Ursachen im Bereich des Kieferknochens mit Überweisung

zum Kieferchirurgen behandeln lassen.

Übergreifende Diagnosestellung

der Kiefergelenkstörung -interdisziplinär –

beim Heilpraktiker oder ganzheitlichen Arzt

Sollten am Kiefer, an den Zähnen oder Zahnkontakt

NICHTS zu finden sein:

Hier liegt der Ansatz der interdisziplinären Herangehensweise.

Befragt (Anamnese) und untersucht werden sollten

folgende Bereiche – je nach Erfahrung des Therapeuten

wird systematisch vorgetastet:

Körperstatik und physiologische Bewegung

von Kiefergelenken und weiter

von Kopf bis Fuß, um Einflüsse auf den

Kiefer durch Nerven, Muskeln,

Bindegewebe (Faszien) und Gelenke aufzuspüren

und des Kieferbereichs auf Störungen

die auf Haltung und Kiefer einwirken,

aktuelle und zurückliegende (Trauma)

Funktion der inneren Organe

Sollte am Kiefer, an den Zähnen oder Zahnkontakt

etwas vom Zahnarzt diagnostiziert und behandelt

werden und – DENNOCH – gibt es weiter Probleme

Hier ist eine begleitende Diagnosestellung

wie oben genannt sehr sinnvoll, da eine

Störung im Bereich Zähne, Zahnkontakt und

Kiefer nach genug langer Zeit bereits weitere

Störungen im System – Mensch hervorgerufen

haben kann – so wird die Folge zur Ursache

und ein Teufelskreis kann entstehen.

Die Methoden zur Diagnose

der Kiefergelenk – Störung

beim ganzheitlichen Therapeuten –

Heilpraktiker oder Arzt

Hier verweise ich zuerst auf die Untersuchungsmethoden,

zur Kiefergelenk – Störung, derer ich mich in meiner Praxis

in Bremen bediene – mit diesen habe ich eigene Erfahrungen.

Dazu gehören:

genaue Befragung nach den Symptomen

und nach Beschwerden außerhalb des

Kiefers bzw. der Krankheitsgeschichte

(Anamnese)

und den Ernährungsgewohnheiten

nach allen Bereichen:

Kiefer, Organe, Psyche, Bewegungsapparat

verhaltens nach den daoistischen Prinzipien –

beziehungsweise der chinesischen Medizin –

hierzu gehört auch der Kiefer

der chinesischen Medizin: Puls, Zunge

Bei komplizierten Krankheitsbildern:

ganzheitliche Laboruntersuchungen

In anderen Praxen können weitere Untersuchungs-

Methoden helfen,den Ursachen der Kiefergelenk –

Störung (CMD)auf die Spur zu kommen.

Hier einige Beispiele:

Die ganzheitliche Behandlung der Kiefergelenk – Störung (CMD)

Im vorigen Kapitel habe ich die Behandlung durch den Zahnarzt

bei Störungen der Zähne beziehungsweise des Zahnkontakts

schon vorausgesetzt. Egal, ob der Erstkontakt beim ganzheitlichen

Therapeuten (Heilpraktiker, Arzt) war oder beim Zahnarzt –

bei Störungen, die durch die Zähne, den Zahnkontakt oder

Kieferknochen verursacht werden, ist der Zahnarzt

hinzuzuziehen.

Des weiteren finden folgende Behandlungsmöglichkeiten

Anwendung, je nachdem, welche Ursache(n) gefunden

wurden. Auch hier verweise ich erst einmal auf die

Methoden, die mir aus meiner Praxis in Bremen

vertraut sind:

Meines Erachtens IMMER:

spezielle Übungen für den Alltag, um

die Heilung selbst zu beeinflussen (Krankheit und Gesundheit

sind Prozesse, auf die ICH SELBST Einfluss habe

über die TUINA, das manuelle Behandlungsverfahren

der chinesischen Medizin (betrifft alle Körperschichten,

von der Haut, die Nerven über das Bindegewebe (Faszien)

, die Organe bis zu den Knochen und Gelenken

Vergleiche Faszientherapie

oder erst einmal als Hauptmaßnahme

Behandlung von psychischen und emotionalen

Störungen. Kiefergelenkstörungen durch

„Stress“ bedingen ein Verständnis von

Stressfaktoren und Reizverarbeitung

Vor Allem dem Kauen als Reizgebung für

gesunde Zähne und Kiefer kommt hier

eine wesentliche Bedeutung zu

In anderen Praxen können weitere Behandlungsverfahren

zur Kiefergelenk – Störung (CMD) angewendet werden –

sinnvoll ist auf jeden Fall, dem Betroffenen ein Verständnis

der Ursachen zu vermitteln und Übungen für den Alltag anzuleiten

Speziell zum Thema Physiotherapie und

Kiefergelenk – Störung (CMD)

Wie bereits aus meinem Artikel

Kiefergelenk – Störung (CMD), Ursachen ganzheitliche betrachtet

hervorgeht, ist es meist nicht wirklich sinnvoll,

innerhalb einer „15 Minuten Therapie“ übergreifende

Störungen zu behandeln.

Die Physiotherapie kann eine sinnvolle Unterstützung

für den Heilungsprozess darstellen, allerdings ist dafür

meist auch genug Zeit notwendig.

Physiotherapie muss vom Arzt verordnet werden,

und vor allem Zahnärzte haben in Bezug auf die

Kiefergelenk – Störung eine gute Möglichkeit ,

einen Physiotherapeuten, der sich mit dem Thema

Kiefergelenk – Störung auskennt, umfangreich in die

Therapie einzubinden.

Aus meiner Erfahrung heraus macht eine Therapieeinheit

von mindestens 30 Minuten in den meisten Fällen erst

Sinn. Durch eine Verordnung mit KG Doppel bei CMD

oder KG und MT (je nach Physiotherapeut unterschiedlich)

wird der Behandlungszeit genug Raum geschaffen.

Sollten Sie speziell hierzu Fragen haben, kontaktieren

Sie mich gerne !

Hiermit beende ich meine Ausführungen.

Bestimmt tauchen noch weitere Fragen auf, die aber

in einem individuellen Gespräch beziehungsweise mit

der Lektüre eines speziellen Fachbuches oder einer

Fachfortbildung geklärt werden können.

Dazu verweise ich auf die Quellenangaben und

Verweise im Folgenden am Ende des Artikels.

Jürgen Seibold

Heilpraktiker und Physiotherapeut,

Bremen

