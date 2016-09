Kiefergelenkstoerung (CMD), Ursachen ganzheitlich betrachtet

Die vielfältigen Ursachen der Kiefergelenkstoerung (CMD)

Aufgrund des Umfangs des Themas Kiefergelenkstoerung

(CMD – craniomandibuläre Dysfunktion) haben ich es in 2 Artikel aufgeteilt.

Dieser Teil behandelt die Ursachen.

Den zweiten Teil finden Sie hier:

Kiefergelenkstoerung (CMD), ursachenorientierte Diagnose und Behandlung

Vorwort: Kiefergelenkstoerung

(CMD – craniomandibuläre Dysfunktion)

Mein Spezialgebiet als naturheilkundlicher Therapeut ist das Aufdecken

der oft vielfältigen Ursachen und vor Allem des „Musters“

von Beschwerden und Erkrankungen.

In der täglichen Praxis fällt mir dabei sehr häufig auf,

dass allzu oft leider nur am Symptom therapiert wird

und die eigentlichen Ursachen munter weiter wirken.

Die Diagnose „CMD“ – craniomandibuläre Dysfunktion –

beziehungsweise Kiefergelenksproblematiken

wie Kieferknacken, Kiefergelenksreiben,

Schmerzen im Kiefergelenk oder einfach eine „schiefe Mundöffnung“

gehören zu oftmals nicht übergreifend genug betrachteten Beschwerden.

Sinn dieses Artikels ist, betroffenen Menschen, Ärzten und Therapeuten

einen ganzheitlichen Anhaltspunkt zu geben, das Thema Kiefer und Zähne

etwas umfangreicher betrachten zu können.

Dieser Artikel beschäftigt sich mit den häufigsten Ursachen

der Kiefergelenkstoerung (CMD – craniomandibuläre Dysfunktion),

der daran anschließende Artikel mit der Diagnose und Therapie.

Ich möchte die komplexen Verbindungen nicht zu fachlich beschreiben,

da dieser Artikel auch von medizinische Laien verstanden werden soll.

daher eine gut verdauliche Version. Für den fachlichen Diskurs verweise

ich auf die entsprechenden Quellenangaben am Schluss des Artikels.

Einleitung: die vielschichtigen Verbindungen von Kopf bis Fuß

über die Wirbelsäule zum Kiefergelenk und zurück –

der ganze Körper ist eine funktionelle Einheit

Muskelverbindungen zwischen Rumpf und Kiefer

Betrachtet man die Ursprünge und Ansätze der Zungenbeinmuskulatur,

so stellt sich heraus, dass die viele Muskeln, die an der Kieferöffnung beteiligt sind,

über das Zungenbein zum Schulterblatt zum Schlüsselbein und zur 1. Rippe ziehen

und sogar an der Bewegung der Halswirbelsäule beteiligt sind.

Es ist kein tieferes medizinisches Verständnis notwendig,

um zu erahnen, dass Störungen

der Halswirbelsäule,

der Schulter oder des Brustkorbes

somit zu einer ungleichmäßigen Kieferöffnung und damit unrunden Gelenkmechanik führen können.

Vernetzungen zwischen Kiefer und Fuss über das Bindegewebe –

die Faszien

Auch durch das Bindegewebe und insbesondere die Faszien vernetzen

sich die einzelnen Körperabschnitte von Kopf bis Fuß ineinander,

so dass eine Störung am Fuß eine Störung am Kiefer zur Folge haben kann –

und umgekehrt.

In der chinesischen Medizin sind die Verbindungen zwischen

allen Körperabschnitten durch die Sehnen / Faszien schon seit

Jahrtausenden bekannt. Inzwischen allerdings werden die dynamischen,

bindegewebigen Schlingen, die sich durch den ganzen Körper ziehen,

auch schon seit vielen Jahren genauestens von der modernen Fachwelt

beschrieben. Durch diese Schlingenverbindungen zwischen Kopf und Fuß

bis in die Organbereiche des Körpers und der Tatsache, dass die Faszien

sich aktiv zusammenziehen können, entstehen Verbindungen zu Störungen

weitab vom Kiefer. So kann eine Störung am Sprunggelenk letztendlich

eine Kieferstörung verursachen.

Das Nervensystem – Informationsweitergabe von Störungen des ganzen Körpers

in der oberen Halswirbelsäule

Einige Nerven, die die Zungenbeinmuskulatur steuern

(z.B. benannten M. omohyoideus) entspringen der oberen Halswirbelsäulenregion.

Dem Nervus trigeminus, der in drei Anteilen viele Funktionen im Gesichtsbereich erfüllt, kommt hierbei noch eine Schlüsselfunktion zu. Er hat einen gemeinsamen Anteil mit den oberen Cervicalnerven (Halsnerven).. Dort finden Informationen aus dem ganzen Organismus zusammen und beeinflussen sich gegenseitig.

In der Tat finde ich bei Kieferstörungen bei meinen Patienten sehr häufig gleichseitig

zu einer Kieferstörung an den oberen Halswirbeln Blockaden.

Der Trigeminus – Nerv, der wie beschrieben die gleiche Kerngebiete hat,

wie die Nerven der Zungenbeinmuskulatur und weiterhin dort Informationen

aus dem ganzen Organismus zusammentreffen, ist ein dreiteiliger Nerv und

versorgt die Augenhöhle, die Haut der Stirn und der Nase sowie die

Nasennebenhöhlen und die Nasenschleimhaut.

Weiter den Kiefer mit Kaumuskulatur, Zahnfleisch und Zähnen,

Teile der Schläfe – sogar einen Muskel des Mittelohres.

So kann eine obere Halswirbelsäulenstörung – die wiederum bedingt sein kann

durch Störungen im ganzen Körper, nicht nur eine Kieferstörung verursachen,

sondern auch Beschwerden wie Tinnitus, Nasennebenhöhlenstörungen,

Kopfschmerzen bis zur Migräne, Schluckstörungen, Globusgefühl

und weitere Beschwerden.

Natürlich geht das auch auch

umgekehrt: So nimmt eine

Kieferstörung durch die Nerven- und Muskelverbindungen Einfluss auf die Halswirbelsäule und somit auch

auf oben erwähnte Beschwerden.

Das Meridiansystem der chinesischen Medizin

Die chinesische Medizin

kennt diese Verbindungen

schon seit Jahrtausenden –

hier sind die Verbindungen

sogar „offensichtlich“.

Hier werden Störungen

„Oben wie Unten“,

„Innen wie Außen“

behandelt, mit genauesten

Erfahrungserkenntnissen

der komplexen Zusammenhänge

im System Mensch.

.

Ein kleiner Selbsttest kann diese Verbindungen

sogar fühlbar machen:

Ich stelle mich normal hin und „klakkere“

mit den Zähnen aufeinander,

so dass ich mir merke, wie die Zähne genau aufeinander treffen .

Dann stelle ich mich mit einem Bein auf eine Erhöhung,

wie z.B. ein Telefonbuch und „klakkere“ wieder mit den Zähnen –

und fühlbar hat sich der Biss plötzlich ein wenig verschoben !

Ein weiterer Test

wäre, entsprechendes Körpergefühl vorausgesetzt,

den Körper im Stehen völlig entspannt zu halten.

Dann beisse ich nur auf einer Seite die Backenzähne ganz fest zusammen

und lasse den Körper dorthin neigen, wohin er zieht –

und er zieht genau auf die Seite des Beissdrucks.

Diese Fühlbarkeit

in der Therapie berichten mir meine Patienten sehr häufig:

Bestimmte Druckpunkte strahlen deutlich aus –

z.B. von der Schulter bis zum Kiefer

oder vom Kiefer bis in die Halswirbelsäule.

Auch das sind deutlich wahrnehmbare Verbindungen.

Mögliche Ursachen einer Kiefergelenkstoerung (CMD) –

Erfahrungen aus meiner Praxis in Bremen –

und vieler weiterer Fachleute, dokumentiert in

einschlägiger Fachliteratur

(siehe Quellenangaben am Ende des Artikels)

Fehlerhafter Zahnkontakt zwischen den Zähnen

des Oberkiefers und Zähnen des Unterkiefers

(Okklusionsstörung) als ein Faktor der

Kiefergelenkstoerung



Dieser fehlerhafte Zahnkontakt kann seine Ursache

in den Zähnen / im Kiefer haben (absteigende Kette)

und sowohl zu Problemen in den Kiefergelenken führen

und als auch auf alle damit zusammenhängenden Bereiche einwirken.

Symptome wie beispielsweise Kieferknacken, Schmerzen im Gesichtsbereich,

in der Halswirbelsäule bis hin zu Ohrgeräuschen (Tinnitus)

und viele weitere Störungen sind möglich

Ein Beispiel für einen fehlerhaften Zahnkontakt wäre eine minimal zu hohe Krone,

durch die ein Frühkontakt der Zähne entsteht und die Kaumuskulatur

diesen Frühkontakt ausgleichen muss.

Dadurch entsteht eine einseitige Überspannung der Kaumuskulatur

und die ganze Vernetzung zwischen Muskulatur und Nerven

kommt aus dem Gleichgewicht.

Der fehlerhafte Zahnkontakt kann aber auch durch Störungen außerhalb

der Zähne / des Kiefers seine Ursache haben. Kiefergelenksverschiebungen,

die durch eine Wirbelsäulenstörung verursacht sind,

führen in diesem Fall zu einem fehlerhaften Zahnkontakt (aufsteigende Kette).

In der Fachwelt ist dieses Problem schon lange bekannt.

Eine Fehlstellung des Beckens kann zu einer Fehlokklusion führen

(vgl. Quellenangaben am Ende des Kapitels: Craniomandibuläre Dysfunktion, S. 23)

Fehlhaltungen – vom Fuss über die Wirbelsäule bis zum Kiefer

ein möglicher Schlüssel zur Kiefergelenkstoerung



Interessanterweise kann diesen Zusammenhang am Besten mit meinen

Taijiquan – Meistern oder mit Statikern erörtern – diesen Menschen

ist durch ihren geschulten Blick die Fortführung einer Fehlhaltung

im gesamten System sofort klar.

Fehlhaltungen wie zum Beispiel einseitige Abweichungen der Fuß- und

Beinstatik führen oft zu einem sogenannten Beckenschiefstand,

der widerum die Wirbelsäule ungünstig beeinflusst – natürlich

als ganzes System auch die Halswirbelsäule und somit auch oftmals das Kiefergelenk.

Eine Fehlhaltung muss vom Körper ausgeglichen werden,

und das geht nur über eine entsprechende Ausgleichsspannung

der entsprechenden Muskulatur.

So kommt es nicht nur zu Fehlstellungen und Fehlbewegungen

sondern auch zu schmerzhaften Muskelverspannungen –

die wiederum das Nervensystem ungünstig beeinflussen.-

ein Teufelskreis kann sich entwickeln.

Fehlstellungen und Fehlhaltungen können aufgrund

verschiedenster Mechanismen entstehen.

Ein Unfall, der nicht auskuriert wurde oder antrainierte Haltungsfehler,

wie die Kopf-Vorhalteposition durch Computer -Arbeit im Büro.

Gesellschaftliche Verhaltensmuster spielen sogar eine wesentliche Rolle –

Bedenke man die sich entwickelnde Fehlhaltung durch das tägliche

Balancieren auf dem Vor – Fuß beim Tragen von hohen Absätzen !

Kiefer- und Bissveränderungen durch fehlende Kauimpulse

Kiefergelenkstoerung vorprogrammiert ?



Der moderne Mensch kaut nicht mehr –

eigentlich könnte man meist eher von einem „Mümmeln“ sprechen.

Als ehemaliger Gastronom erinnere ich mich noch sehr genau:

ein Steak muss butterweich sein, ein Schnitzel weichgeklopft,

Gemüse darf auf keinen Fall faserig sein.

Da es sich bei Zähnen und Kiefer um Knochen handelt,

gelten hier die natürlich Gesetze für Knochen:

die Struktur orientiert sich an der Belastung.

Das heißt, wenn die Belastung sinkt, dann baut sich der Knochen langsam ab.

Intensives Kauen stärkt den Zahnhalteapparat, das Zahnfleisch

und den Kieferknochen. Gleichzeitig dient das Kauen von faserigen Pflanzen

der Zahnreinigung. Ein Beispiel dafür ist das kulturell übliche Kauen auf Hölzern

in Ländern des afrikanischen Kontinents.

Nicht zu vergessen, daß intenisiven Kauen wichtig ist

für eine gesunde Verdauung. Erst durch intensive Kauimpulse wird

die Verdauung optimal angeregt. Selbst die Psyche wird positiv beeinflusst.

Wer in Ruhe und intensiv kaut, beeinflusst die vielfältigen Wechselwirkungen

zwischen Zähnen und Organsystem – somit auch die Verbindungen

zwischen Organen und Unterbewusstsein.

Wenn all diese Kauimpulse größtenteils wegfallen,

fällt auch der natürliche Effekt der Regultion für Körper und Psyche weg –

Degeneration des Körpers und Übersteuerung

von Psyche und Nervensystem drohen.

Organbezug Zähne, Zahnkontakt als Verschaltung

zwischen Kiefer und Körper – vielfältige, mögliche

Ursachen der Kiefergelenkstoerung



In der chinesischen Medizin sind die vielfältigen Zusammenhänge

zwischen den Zähnen und den Organen lange bekannt,

sie spielen eine wichtige Rolle in Gesundheit und Krankheit.

Eine Störung in den Organen bzw im Bewegungsapparat kann dazu führen,

dass der Körper Impulse über den Kauapparat geben möchte um die Störungen

wieder zu regulieren.

Gleichzeitig kann in Störungen der Organsysteme auch ein Grund

für Zahnprobleme gefunden werden, die bisher zahnärztlich nicht erklärbar waren.

Das gilt für Störungen des Bewegungsapparates (z.B. Kniegelenke) ebenso

wie Störungen der inneren Organe (z.B. Leberfunktionsstörungen).

Andersherum können die Zähne über diese Verbindungen auch stören:

Zahnherde beispielsweise können entsprechende Organe schädigen.

Als Head Zonen besipielsweise werden die Erkenntnisse,

die inzwischen im Westen durch experimentelle Untersuchungen

anerkannt sind, bezeichnet und haben in Therapie und Diagnose

Einzug gehalten.

Auch innerhalb der angewandten Kinesiologie sind diese Zusammenhänge

durch spezielle Muskeltests bekannt.

Psychosomatik in Bezug zum Kiefer

und zur Kiefergelenkstoerung



Wie im vorausgegangenem Absatz bereits erwähnt, stehen Zähne und Organe

in Wechselbeziehung – somit auch die, den Organen zugeordneten Emotionen.

Unbewusste und bisher nicht verarbeitete Konflikte werden demnach

gerne Nachts „zerkaut“, oder es werden häufig „die Zähne zusammengebissen

oder „man muss sich durchbeißen“.

Weiter fördert eine unausgeglichene Lebensweise mit „wenig Zeit“

z.B. für die Mahlzeiten nicht nur Stoffwechselstörungen,

sondern der Mensch kommt nicht mehr zur Ruhe,

kann Konflikte nicht reflektieren und nicht in Ruhe „zu Ende kauen“.

Somit baut sich nach und nach eine psychische

und nervale Überreizung auf.

ungesunde Ernährung als wesentlicher Faktor

der Kiefergelenkstoerung



Im Jahre 1938 veröffentlichte der Zahnarzt Weston A. Price

sein Buch: Nutricion and Physical Degeneration.

Er besuchte auf der ganzen Welt die letzten verbliebenen Urvölker,

die noch ursprünglich lebten und sich ursprünglich ernährten,

um herauszufinden, ob die moderne Lebensweise mit dem übermäßigen

Auftreten von Karies und Kieferdeformitäten

(z. b. zu enger Zahnbogen, die Zähne verschieben sich,

die Weisheitszähne haben keinen Platz mehr) zusammenhängen.

Der Impuls für seine Reise war gut nachvollziehbar:

Er hatte in den nuturhistorischen Museen Schädel betrachtet,

die hunderttausende von Jahren die Zeiten prächtig überstanden hatten

und die Kiefer und die Zähne waren über diese Zeiten hinweg vollständig

und wunderbar erhalten. Wie konnte es nun sein, dass seine Patienten

schon im jugendlichen Alter

schiefe Zähne und starken Kariesbefall hatten ?

Das Ergebnis seiner Reisen war spektakulär.

Er machte genaueste Untersuchungen und Befragungen und dokumentierte

seine Ergebnisse mit Photographien.

Es stellte sich heraus, dass die Menschen der Urvölker,

solange sie keinerlei Nahrung der modernen Zivilisation zu sich nahmen,

sondern sich ursprünglich ernährten,

keinerlei Karies oder Kieferdeformitäten aufwiesen –

obwohl dort Zähneputzen völlig unbekannt war.

Außerdem war Ihr Gesundheitszustand außerordentlich vital,

es gab kaum Anfälligkeit für Infektionserkrankungen sondern

die Menschen waren ungewöhnlich vital

und leistungsfähig bis ins (teilweise dokumentiert) hohe Alter.

Sobald diese Menschen sich aber der modernen Ernährung hingaben,

begann die Degeneration. Karies und Kieferdeformitäten waren dann

in jedem Fall feststellbar.

Diese Zeitdokument zeigt eindeutig, wie viel von einer

gesunden Ernährung und Lebensweise abhängig ist.

Hiermit findet der erste Teil zum Thema

Kiefergelenkstoerung seinen Abschluß

Dem zweiten Teil habe ich mit dem Titel verfasst:

Kiefergelenkstoerung (CMD) – ursächliche Diagnostik und Behandlung

Klicken Sie auf den Titel, um den zweiten Teil zu lesen.

Jürgen Seibold,

Heilpraktiker und Physiotherapeut,

Bremen

www.heilpraktiker-seibold.de:

Behandlung der Kiefergelenkstoerung in Bremen

Quellenangaben, weiterführende Links und Adressen

zur Kiefergelenkstoerung



Artikel, Quellenangaben zur Kiefergelenkstoerung

Buchtipps zur Kiefergelenkstoerung

Keywords

