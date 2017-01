Rückenschmerzen? Das 3er Prinzip der Gesundheit – körperliches Tensegrity-Prinzip

Am Beispiel Rückenschmerzen –

Das 3er Prinzip der Gesundheit

Einen Überblick über das 3er Prinzip der Gesundheit finden sie im Leitartikel

Schwerpunkt:

körperliches Tensegrity – Prinzip

Das körperliche Tensegrity – Prinzip (Bewegungsapparat)

Tensegrity ist ein Begriff, der unter Anderem von dem Architekten und Visionär Buckminster Fuller als Naturprinzip entdeckt wurde – und dieses Prinzip hat einen Bezug zu vielen Problemen des Körpers, z. B. auch Rückenschmerzen.

Der Begriff ist eine Wortschöpfung, die sich aus den Begriffen tension (Zugspannung) und integrity (Ganzheit, Zusammenhalt) zusammensetzt.

In Kürze bedeutet es, dass komplexe Konstruktionen durch optimale Zugspannung eine dynamische Stabilität erreichen können, so dass Bauwerke durch Zugvernetzung sowohl druckstabil als auch zugstabil werden und Kräfte so optimal durch eine Konstruktion durchgeleitet werden können.

Als ich etwa 2003 zum ersten Mal mit diesen Modellen in Berührung kam, erinnerte mich dieses Prinzip an einige Grundlagen der chinesischen Kampf – und Bewegungskünste und erforschte es seitdem innerhalb meiner Therapien und Kurse.

Überprüfbar und anwendbar kam ich zu dem Ergebnis, dass unser Körper genau dieses Tensegrity- Prinzip nutzt in der Verbindung von Knochen, Gelenken, Muskeln und Faszien.

Und hier wird es spannend:

Wie in den chinesischen Künsten schon seit Jahrhunderten gepflegt, gibt es eine relativ einfache Betrachtungsebene und Regulationsmethode, mit deren Hilfe wir unseren Bewegungskörper – sprich Knochen, Gelenke, Muskeln und Faszien – in Übungen

und im Alltag ausrichten können und somit alle Strukturen wieder in optimale Spannungsverhältnisse überführen können.

Diese Methodik nenne ich in Anlehnung an die Kampfkünste:

„das 3er Prinzip“ –

– weil die Abstimmung sich über 3 Ebenen vollzieht:

diese 3 Ebenen auf Ebene des Bewegungskörpers sind Schultern/ Hüfte, Ellbogen/Knie und Hände/Füße.

Wie bei der Zeichnung einer Parallele nur wenige Punkte erforderlich sind, brauchen wir vornehmlich nur diese

3 Ebenen aufeinander abzustimmen (dies klingt zwar

erst einmal leicht, erfordert aber ein gewisses Maß

an Erfahrung), so dass alle Gelenkstrukturen, Muskeln

und Faszien sich harmonisieren.

Die Methode des „3er Prinzips der Gesundheit“

nutze ich seit nunmehr 2007 in meinen Kursen und Therapien und habe sie im Laufe der Jahre alltagstauglich vereinfacht, so dass sie für einen „Nicht-Kampfsportler“ innerhalb kürzester Zeit anwendbar.

Diese Methode ist seither wesentlicher Bestandteil

meiner Diagnosen, Therapien und Kurse.

Zum besseren Verständnis habe ich deshalb ein Modell gebaut,



das diese Prinzipien anhand einer Wirbelsäulenstruktur verdeutlicht und somit sichtbar macht – das Wirbelsäulenmodell zeigt sehr anschaulich, wie Spannungsverhältnisse in unserer Wirbelsäule weitergeleitet werden und wie bei Nicht-Beachtung dieses Naturprinzips Reibung und Spannung auftritt und somit Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfälle, Gelenkverschleiß und weitere Probleme entstehen können.

Klick:

Im hier verlinkten Video demonstriere ich, wie dieses Prinzip im menschlichen Körper zum Beispiel auf die Wirbelsäule wirkt und veranschauliche die Möglichkeiten der Regulation.

Nach inzwischen 10 Jahren ist meine Vorgehensweise insoweit ausgereift, dass ich sie nicht nur in den Therapien und Kursen, sondern inzwischen auch in Seminaren und Workshops zur Prävention vermitteln kann – sowohl an medizinische Laien zur Gesundheitsvorsorge, als auch an Fachleute wie Ärzte, Physiotherapeuten und Trainer.

Sie interessieren sich für Seminare, Workshops und weitere Informationen zum Tensegrity – Prinzip?

