Wie gesund ist Leitungswasser ? 

Zusammenfassung zum Thema Trinkwasser

Wir haben in Deutschland eine gute Trinkwasserqualität –

im Gegensatz zu anderen Ländern wie Indien, in denen

z.B. Pharmakonzerne (deren Konsumenten wiederum auch oft in Deutschland zu finden sind) ihre Abwässer direkt und ungefiltert in die Umwelt leiten.

Dennoch gibt es durch die Industrie und die industrielle Landwirtschaft sowie durch den immer weiter steigenden Medikamentenkonsum einen undurchschaubaren Cocktail an Schadstoffen im Wasser – der zwangsläufig wieder in unserem Trinkwasser landet, insbesondere auf viele dieser Rückstände nicht getestet wird –

also auch keine Eliminierung erfolgt.

Wer sich gesund verhalten möchte, sollte demnach nicht nur auf seine Ernährung, sondern natürlich auch auf sein Trinkwasser ein Auge werfen.

Gesund durch Leitungswasser – oder krank durch Leitungswasser?

Zu Fug und Recht darf man Wasser als unser wichtigstes Lebensmittel betrachten.

Ohne Wasser kann ein Mensch nur wenige Tage überleben, denn sämtliche Stoffwechselaktivitäten sind vom Flüssigkeitshaushalt des Körpers abhängig.

Mir persönlich gefällt besonders folgendes Bild:

Als die Lebewesen dem Urmeer entstiegen sind, haben Sie das Meer im Körper mitgenommen…

Unser Blutplasma und unser Körperwasser haben eine ähnliche Mineralstoffkonzentration wie Meerwasser

(Rene Quinton 1904, das marine Plasma).

Jedoch kann Trinkwasser gesund erhalten oder es kann auch krank machen – je nach Inhalt und Information. In diesem Kapitel möchte ich Sie zum Nachdenken anregen, mögliche Gefahren und Chancen aufzeigen und Ihnen Lösungsansätze bieten.

Inhaltsstoffe des Leitungswassers

Ein wichtiges Thema sind Inhaltsstoffe.

Außer den Inhaltsstoffen, die im Wasser in der Natur gelöst sind, wie wichtige Mineralstoffe (Calcium, Magnesium, Natrium usw.) findet man in der heutigen Zeit viele Rückstände aus Industrie und konventioneller Landwirtschaft im Grundwasser, Flüssen, Seen und im Meer.

Auch in unserem Leitungswasser ?

Die industriellen Schadstoffe sind herbei ein wichtiges Thema. Die Wasseraufbereitung in Deutschland ist durch die Trinkwasserverordnung geregelt und es wird Grundwasser und Oberflächenwasser physikalisch und chemisch aufbereitet, um Schadstoffe und Bakterien zu entfernen.

Eine kritische Betrachtung:

Einerseits

werden von den Gesundheitsämtern nach der Trinkwasserverordnung zur Zeit ca. 33 Stoffe analysiert,

Andererseits

werden durch die Industrie ca. 30 000 Stoffe über Abwässer abgegeben

(Doku 2012 von Peter Podjavorsek, ARTE:

Chemie im Wasser – die unsichtbare Gefahr)

Zur Wasserbelastung gehören

z. B. Stoffe aus industrieller Landwirtschaft

(Pestizide, Medikamente aus Massentierhaltung / Ausbringung über Gülledüngung )

sowie Rückstände aus der chemischen Industrie, Pharmaindustrie

und auch Unmengen menschlicher Ausscheidungen

(Rückstände von Medikamenten und Kosmetika)

über die Toiletten.

Wie oben erwähnt, wird auf viele Substanzen im Trinkwasser

überhaupt nicht getestet beziehungsweise es gibt noch keine Testverfahren.

Des Weiteren endet die Trinkwasserkontrolle des Leitungswassers

an der Hausversorgung, also an der Wasseruhr –

doch wie steht es um die Leitungen in den Gebäuden?

Ab dort ist der Hausbesitzer verantwortlich. Dichtungen, alte Rohrleitungen,

Ablagerungen im Rohrsystem – es gibt viele Quellen der Belastung

des Leitungswassers.

Die eingangs gestellte Frage: „Wie gesund ist Leitungswasser“

kann also durchaus negativ beantwortet werden.

Für einige getestete Schadstoffe existieren Grenzwerte-

– doch leider auch für hormonähnliche Substanzen, sogenannte Umwelthormone (Weichmacher, Rückstände von Medikamenten wie AntiBaby-Pille etc). Jedoch reichen gerade bei hormonähnlichen Substanzen kleinste Dosen um starke Wirkungen in einem Organismus zu erzielen – der Umgang mit Grenzwerten ist äußerst umstritten. Einerseits, weil die Untersuchungen von der Industrie oftmals selbst durchgeführt werden (Interessenskonflikt!) oder weil die Testverfahren nur als vereinfachte Kurzzeittests durchgeführt werden.

(unser täglich Gift, Dokumentarfilm von Marie-Monique Robin, ARTE 2010)

Wenn diese Schadstoffe und Substanzen über das Trinkwasser aufgenommen werden, könnten so einige Krankheiten und Veränderungen wie Unfruchtbarkeit oder hormonell bedingtes Übergewicht erklärt werden. Weiter wird auf viele Bakterienarten, Hormon- und Medikamentenrückstände oftmals nicht geprüft. Selbst Viren sind ein wichtiges Thema. Infektionen durch Leitungswasser sind durchaus auch bei uns im Rahmen des Möglichen und kommen immer wieder vor.

( Krankheitserreger im Trinkwasser, Dipl.-Ing. Wilfried Soddemann, 2012)

Wasser als Informationsträger

Vielen Lesern sind die Wasserfotografien von

Dr. Masaru Emoto bekannt, wenngleich sie auch umstritten sind. Dr. Emoto konnte zeigen, daß Wasser ein Gedächtnis hat und je nach Behandlung unterschiedliche Strukturen aufweist.

Weitere Forschungen, wie z.B. von Prof. Dr. Bernd Kröplin liefern ähnliche Ergebnisse. Es spricht viel dafür, daß Wasser ein Gedächtnis hat und Informationen speichern kann

(Masaru Emoto, die Heilkraft des Wassers, Koha Verlag, 2005 sowie Bernd Kröplin, die Welt im Tropfen, Universität Stuttgart, 2004).

Ein Erklärungsmodell ist, daß Informationen in sogenannten „Clustern“, also Molekülketten wie ein Negativabdruck gespeichert bleiben.

Der Tiroler Johann Grander, der Geräte zur Wasserbelebung entwickelt hat,

arbeitet mit Informationsübertragung. Obwohl wissenschaftlich umstritten, gibt es viele Anwender in der Industrie und in Lebensmittelbetrieben, die die positiven Effekte dieses „belebten“ Wassers mit Erfolg nutzen

(Wasserbelebung am Beispiel Grander-Technologie, eine empirische Erhebung unter industriellen Anwendern, Katrin Zunkovic, Grin Verlag 2010)

Auch der Einsatz von „verwirbeltem Wasser“ zur natürlichen Regulierung des Wassers zeigte im Einsatz in einer Bremer Bäckerei bessere Produktbeschaffenheit und eine verminderte Schimmelbildung

( Norbert Harthun: Viktor Schauberger und lebendes Wasser, 2008, scribd.com)

Also kann man davon ausgehen, daß Wasser nicht nur positiv wirksame Informationen speichert und an uns vermittelt, sondern auch negativ wirken kann.

Wer schon Erfahrungen mit der Homöopathie gemacht hat, in der es ja um Informationen in einer Flüssigkeit geht, kann dies bestimmt nachvollziehen.

Zusammenfassung der möglichen Probleme durch Leitungswasser

evtl. Rückstände von nicht getesteten Schadstoffen, Bakterien, Viren

evtl. hormonähnliche Substanzen innerhalb von Grenzwerten,

die aber schon in kleinsten Dosen wirksam sind

die aber schon in kleinsten Dosen wirksam sind evtl. negativ wirkende, im Wasser gespeicherte Informationen:

durch Schadstoffe, durch chemische und physikalische

Wasseraufbereitung, durch Informationsaufnahme des Wasser

auf dem Weg durch das (städtische) Leitungsnetz

Lösungsansätze für gutes Trinkwasser

Wer auf Nummer sicher gehen will, dem empfehle ich,

sich mit folgenden Möglichkeiten zu beschäftigen:

die wohl nachhaltigste und bestimmt dauerhaft kostengünstigste Lösung

bieten spezielle Wasserfilter (Ausfiltern von Schadstoffen und Bakterien)

mit einer eventuellen Verwirbelungstechnik

(Löschen von Wasserinformationen, Belebung des Wassers)

bzw. eine Wasserbelebung durch den Einsatz

von Klangschalen, Kristallen, Grander – Technik.

Vorteil:

Einmaliger Aufwand für die Technik und

überschaubare Folgekosten durch Filterwechsel.

Es gibt inzwischen seriöse und kostengünstige Geräte ab ca. 130,- Euro Umstellung auf Quell- oder Heilwasser in Glasflaschen

oder weichmacherfreie Kunststoff- Flaschen.

Nachteil:

Wenn man das Wasser auch zum Kochen verwenden will,

wird es auf Dauer sehr teuer und die Besorgung ist aufwändig.

Außerdem ist zu bedenken, dass es sich um oft sehr lange

Transportwege handelt, bis das Wasser im Laden steht.

Ich hoffe, ich konnte Ihnen viele´Anhaltspunkte bieten,

wie Sie kritisch mit diesem Thema umgehen

können.

Ab hier beende ich meine Ausführungen und bitte Sie,

sich gerne mit den unten aufgelisteten Quellen vertraut zu machen.

Wenn Sie weitere Fragen zum Thema gesundes Wasser haben

oder eine Beratung zum Einsatz von Wasser in der Therapie haben,

wenden Sie sich gerne an mich !

Jürgen Seibold Heilpraktiker in Bremen

http://www.heilpraktiker-seibold.de/therapieverfahren/wasser.html

Übrigens: das Filtersystem meiner Wahl

stammt von der Firma Alvito,

die ich hier aufgrund mehrerer Nachfragen und meiner vollen Zufriedenheit

(nicht zuletzt wegen des tollen Kundenservice) auch verlinke.

Sollte sich der Leser / die Leserin dafür entscheiden, wäre es sehr nett,

mich als Vermittler zu nennen – ja, dafür bekomme ich eine Provision,

die wiederum meine Recherchearbeiten unterstützt.

Jürgen Seibold, Bremen