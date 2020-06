Natürlicher Insektenschutz: Mücken- und Zeckenabwehr

Ein Artikel von Heilpraktiker Seibold, Bremen

(Juni 2020 – aktualisierter Artikel von Juni 2014)



Im Teil 2 (im Ebook) geht es dann um den Stoffwechsel als Ursache der Mücken- und Zeckenbisse sowie um “gesunde Stoffwechseltricks”.

Teil 1

An schönen Sommertagen lockt es uns Menschen wieder hinaus in die Natur: doch hier lockt nicht nur die Erholung den Menschen, sondern der Mensch auch eine Vielzahl von saugenden Tieren an. Bremsen, Stechmücken und Zecken freuen sich sehr über die üppige Zwischenmahlzeit.

Insektenschutz selber machen

Es gibt zwar eine Vielzahl an Insektenschutz- und Mückenschutzmitteln auf dem Markt, allerdings fallen viele bei den Test und Anwendungen durch.

Die meist empfohlenen Präparate (siehe den Link in den Quellenangaben zur Stiftung Warentest am Ende des Artikels sowie “die dunkle Seite der Mückenabwehrmittel”) enthalten jedoch chemische Wirkstoffe wie Diethyltoluamid (DEET) oder Icaridin – deren Wirkmechanismen allerdings nicht wirklich geklärt sind und die teilweise sogar Kunststoffe zersetzen (siehe Link pharmakologische Zeitung).

Allerdings: Produkte mit diesen Wirkstoffen wie “Autan” oder “Anti Brumm” wirken oft zuverlässiger als Mittel mit ätherischen Ölen. Deshalb möchte ich die Aufmerksamkeit auf eine Mischung lenken, die bisher meines Wissens fertig noch nicht zu kaufen ist, und deren Wirksamkeit in Indien bereits nachgewiesen wurde (siehe Rezept weiter unten).

Für meinen Geschmack ist ein chemisches Insektenschutzmittel sowieso keine Alternative: Ich achte sehr darauf, mich gesund zu ernähren und vermeide Giftstoffe und Chemikalien, so weit das nur irgendwie geht.

In unserer modernen Welt, in der so viele chemische Wirkstoffe

angeblich unschädlich sind, sind mir eindeutig zu viele Menschen chronisch krank und ich sehe da durchaus Zusammenhänge (bestätigt durch eine Vielzahl an ganzheitlichen und wissenschaftlichen Untersuchungen) – siehe auch: Die dunkle Seite der Mückenabwehrmittel

Auch synthetische Stoffe, die häufig in Verdampfern für den Innenraum

zum Einsatz kommen, sind für mich auch keine Alternative für den herrlichen Duft von ätherischen Ölen und Kräutern. Allerdings soll jeder für sich selbst entscheiden, darum verfasste ich diesen Artikel, damit dem Leser Alternativen zur Verfügung stehen. Mückenstecker im Test

Der Wunsch nach einer natürlichen Lösung des Problems hat mich angetrieben, zu recherchieren und ein selbst gemachtes Insektenschutz – Öl herzustellen sowie auszutesten – bisher mit nennenswertem Erfolg ! Bei stundenlangen Aufenthalten und Übernachtungen im Freien haben mich die meisten Zecken bisher gemieden und die Mücken waren deutlich zurückhaltender als sonst.

Bei der Anwendung bei Pferden kann ich berichten, dass eine Dosierung,

wie in diesen Rezepten angegeben, grundsätzlich verträglich ist –

natürlich an einer Stelle vorher austesten !

Dazu empfehle ich das Webinar auf youtube von Anissa Brauneis:

https://www.youtube.com/watch?v=h7NIQwjdnaw

Rezept Insektenschutz – Öl für Mensch, Hund und Pferd

Selbstverständlich liegt die Verantwortung der Anwendung

beim Leser selbst !

Zeckenschutz

Der Vorteil der nachfolgend beschriebenen Mischung aus Kokosöl und Neemöl ist, daß beide insektenabwehrende Stoffe enthalten, aber nicht wie ätherische Öle leicht flüchtig sind – sie bleiben lange auf der Haut.

In einer indischen Studie wurde nachgewiesen, daß die Insektenschutz – Mischung aus Kokos – und Neemöl z.B. 96 % – 100 % der Malaria –

übertragenden Anopheles Mücken (und weitere) für 12 Stunden abwehrt. Field Studies on the Mosquito Repellent Action of Neem Oil

Die Zutaten für das Insektenschutz – Öl:

Kokosöl:

Pflegt die Haut, hat einen leichten Sonnenschutzfaktor, wirkt abschreckend

auf stechende Insekten und Spinnentiere (Zecken) und riecht sehr angenehm nach Kokos. Ausserdem hat es antibakterielle, antivirale und fungizide Eigenschaften und wirkt enzündungshemmend.

Gemischt mit ätherischen Ölen bietet es eine durchaus brauchbare Abwehrwirkung auf Insekten. Zu beachten ist, die eigene Dosierung an ätherischen Ölen herauszufinden – beginnend mit einer etwa 2 % Mischung (100g – 2g), um Hautreaktionen zu vermeiden.

Ätherische Öle:

Kokosöl mit Geranium, Eukalyptus und Zitrone – insgesamt 25 Tropfen auf 100 ml Kokosöl – hat bei mir zu keinen Hautreaktionen geführt und die Wirkung war vor allem abschreckend auf Zecken. Mücken waren dann auch eher zurückhaltend – aber auch nicht wirklich besonders beeindruckt.

Neemöl:

Dies ist das Öl der Samen des Neem (Niembaumes), dessen

insektenabwehrende Wirkung schon in Studien nachgewiesen wurde.

In der indischen Heilkunde werden Produkte des Neembaumes schon

seit alterZeit (Ayurveda) erfolgreich eingesetzt – allerdings ist hier,

wie bei vielen Heilpflanzen, die Dosierung und Anwendung genau

einzuhalten und von innerer Anwendung ohne Kenntnisse abzuraten –

also nicht einnehmen, nur einreiben!

Da Neemöl nicht besonders angenehm riecht, empfehle ich, die Ölmischung noch mit einem ätherischen Öl zu bereichern – hier eignen sich ätherische Öle, die ebenfalls Stechtiere abschrecken: Geranium, Lavendel, Citronella. Minze, Zedernholz, Eukalyptus. Diese ätherischen Öle riechen nicht nur gut,sondern haben auch noch antibakterielle Wirkungen.

Diese Insektenschutz – Mischung wird von Menschen und Hunden

in der Regel gut vertragen – aber unbedingt an einer Hautstelle vor testen (Mensch: Ellenbeuge), bevor der ganze Körper damit eingerieben wird ! Bei Naturprodukten kann es natürlich auch zu Unverträglichkeiten kommen !

Ich habe sehr empfindliche Haut und reagiere auf Neemöl, ähnlich wie bei Teebaumöl an einigen Hautstellen allergisch (Quaddelbildung).

Allerdings gehe ich von aus, wer Teebaumöl verträgt, dürfte auch Neemöl vertragen – also testen !

Katzen allerdings vertragen Neemöl nicht und auch keine ätherischen Öle !

Das Insektenschutz bzw. Mückenschutz – Rezept

für empfindliche Haut bzw. Unverträglichkeit von Neemöl

100g Kokosöl

25 Tropfen (oder mehr, je nach eigener Austestung) ätherisches Öl –

insbesondere Geranium, Zitrone, Eukalyptus, Citronella (Zitronengras)

Das Kokosöl / Neemöl Insektenschutz – Rezept

(vorher Verträglichkeit testen – Ellenbeuge)

200 g Kokosöl

4 g Niemöl (2%)

2 Teelöffel ätherisches Öl nach Wahl, z.B. Lavendel

(auch hier bitte auf Verträglichkeit testen)

Neemöl nicht ohne Kenntnisse innerlich verwenden!!!

Nur auf die Haut in angegebener Mischung auftragen.

Insektenschutz- Öl selber herstellen

Selbstverständlich sollten die Öle naturbelassen und hochwertig sein –

kaltgepresstes Kokos- und Neemöl sowie biologisches und 100% naturbelassen ätherisches Öl.

Das Kokosöl wird erst bei Temperaturen über 20° C flüssig, deshalb im Wasserbad verflüssigen, dann das Neemöl und die ätherischen Öle einrühren. Ich empfehle die Abfüllung in ein kleines Glas mit Schraubverschluss da das Öl bei kühleren Temperaturen schnell fest wird und aus einer Flasche ohne Anwärmen nicht mehr herauszubekommen ist. Das feste Kokosöl lässt sich dann leicht mit den Fingern aufnehmen und schmilzt auf der Haut bei Körpertemperatur.

Ein Trick:

Behältnis vorher in die Hosentasche stecken, dann wird es flüssig.

Insektenschutz selber herstellen aus natürlichen Zutaten

Wer sich nicht zutraut, diese Insektenschutz – Mischung

selbst herzustellen, den möchte ich natürlich noch

auf zwei Insektenschutz – Fertigprodukte hinweisen,

die es im Reformhaus oder Biomarkt zu kaufen gibt

EFFITAN Insektenschutz Spray

Schützt laut Hersteller zuverlässig bei Zecken und Bremsen

und bis zu 8 Stunden vor Mücken (Test Tropeninstitut Basel).

Für die ganze Familie und Kinder ab zwei Jahren geeignet,

da die Wirkstoffe von EFFITAN rein pflanzlich hergestellt sind.

Bio-Aloe Vera und Bio-Kokosöl sorgen gleichzeitig für eine angenehme Pflegewirkung.

Das bekannte “Zedan” von MM Cosmetic

“Moskito-Netz aus der Flasche” mit Geraniol, Avocadoöl, Sesamöl,

Zedernholzöl, Walnußöl, “Grasöl” Idris Yaghi, Eukalyptusöl, Minzöl und Nelkenöl. (auf dieses Mittel schwört eine schwedische Freundin besonders )

Es ist hautpflegend und für Mensch (sogar Schwangere und Kleinkinder)

und Tier geeignet. Zedan bei Amazon / Affiliate Link

EXTRA:

Insektenschutz im Wohnbereich

Tomatenpflanzen

Den Geruch der Tomate meiden Mücken. Schützt aber nur bedingt.

Zitronengeranie als natürliche Mückenabwehr

Duftgeranien (besonders die Sorte “Moskito Schreck” bzw. Citronella)

Eine abschreckende Wirkung kann ich persönlich seit vielen Jahren bestätigen. Die Pflanze kann sehr alt werden:

auf dem Bild seht Ihr eine 18jährige Pflanze.

Walnussbäume wirken abschreckend –

hat mir ein alter Hofbesitzer einmal bestätigt – an seinem Bauerhaus stand ein riesiger Walnussbaum, und er hatte keine Mücken in den Zimmern in der Nähe des Baumes.

Lavendel wirkt nicht nur gegen Motten – sondern auch gegen Stechinsekten. Hier käme Lavendel als Raumduft oder als Lavendelsäckchen (unter dem Kopfkissen) in Frage…

Ein weiterer Tip: nach einem Zeckenbiss (Zecke erst entfernen!) einen Tropfen Lavendelöl auf die Bissstelle – desinfiziert und regt das Immunsystem an ! Funktioniert bai mir seit vielen Jahren.

Nelke / Gewürznelken

Nelkenknospen in kochendes Wasser einlegen:

der Duft hält Insekten fern, hilft auch gegen lästige Fruchtfliegen

Ätherische Öle wirken kurzfristig:

Pfefferminze

Zeder

Eukalyptus

z.B. in Duftlampen als Mückenschutz

Der Duft ätherischer Öle bietet ein angenehmes Ambiente

und wirkt teilweise abschreckend auf Mücken

Viel Freude und Erfolg beim Ausprobieren !

Heilpraktiker Jürgen Seibold, Bremen

www.heilpraktiker-seibold.de

Artikel: Natürlicher Insektenschutz zum selber machen gegen Mücken und Zecken. Heilpraktiker Seibold, Bremen

