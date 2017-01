Tiefenentspannung in Bremen: Facial Harmony Balancing

Tiefenentspannung und Regeneration: Facial Harmony Balancing

Ist Tiefenentspannung neuerdings ein Fremdwort?



Wir leben in einer sich beständig ändernden

und uns oft herausfordernden Lebenswelt.

Auch wenn wir vielleicht unser Leben

zeitweise als anstrengend empfinden,

gelingt es uns aber häufig einen Ausgleich

dafür zu finden.

Die Fähigkeit, uns an veränderte

Bedingungen und Herausforderungen anzupassen, ist uns gegeben.

Unsere Körpersysteme (wie u.a. das Herz-Kreislaufsystem, Nervensystem oder Verdauungssystem)

stehen in Verbindung zueinander und unterliegen einem sich selbst regulierendem Mechanismus,

mit dem Ziel immer wieder ein Gleichgewicht innerhalb des Systems herzustellen.

Wenn nun durch langanhaltenden oder tiefgreifenden, äußeren Druck z.B. auf der beruflichen,

finanziellen oder Beziehungsebene und durch die damit einhergehenden inneren Prozesse,

unsere Systeme soweit aus dem Gleichgewicht geraten, dass es unser individuelles Anpassungsvermögen übersteigt, sind wir nicht mehr in der Lage, uns an die veränderten Bedingungen anzupassen.

Einmal derart aus der Balance geraten reagieren wir vermehrt mit Anspannung, Kompensation und Stresssymptomen. Irgendwann geht uns bald selbst die kleinste Enttäuschung gleich „unter die Haut“.

So wird mit den Jahren unser Gesicht zu einem Abbild unseres gelebten Lebens und zu einem

Spiegelbild unserer Gedanken und Emotionen. Insbesondere Stress und emotionale Verletzungen

sind in den Zellen unseres Körpers gespeichert.

Was ist Facial Harmony Balancing ?

Facial harmony balancing ist eine besonders

einfühlsame und sanfte Energiemassage

für Kopf und Gesicht, die tiefsitzende Anspannung

und Stressmuster lösen kann.

Durch sanfte Stimulation der Energiepunkte

mit zwei behandelnden Fingern

auf den feinstofflichen Leitbahnen,

den Meridianen, werden verhärtete Muskeln gelöst

und es entsteht eine Verbindung

zu den verschiedenen Körpersystemen.

Die Arbeit am Gesicht über die Meridiane

kann eine Wechselwirkung zwischen Nerven

und Drüsen sowie den Reflexzonen der Organe bewirken,

So kommt es beispielsweise bei der Arbeit am Magenmeridian

häufig zu einem Grummeln als Antwort des Magens.

Die Methode, basierend auf Rolfing und

craniosakraler Therapie wurde ursprünglich

von Stanley Rosenberg zur Verbesserung

mimischer Ausdrucksfähigkeit von Schauspielern

entwickelt. Weiterentwickelt zum heutigen Facial Harmony

wurde diese von Lana Lawson und Anna Mc Roberts.

Tiefenentspannung: Entspanntes Gesicht – entspannter Körper – entspannter Geist

Wir sind über unsere Muskulatur und ihre Hüllen (Faszien) ganz körperlich verbunden.

Faszien durchziehen unseren ganzen Körper.

Verhärtete Muskeln führen zu eingeschränkten

Bewegungen und Ausdrucksfähigkeit.

Lösen sich Spannungen im Gesicht, lässt oft

auch die gesamte Körperanspannung nach.

Das Anti-Stress Hormon Oxytocin

wird ausgeschüttet und entspannt dadurch

das gesamte Nervensystem.

Ein neuer Raum entsteht,

in dem Regeneration und neue Perspektiven,

erschöpfende Kreisläufe von Gedanken, Emotionen , Erfahrungen durchbrechen können

…..so wird Veränderung möglich.

Der für Ruhe und Erholung zuständige Vagusnerv wird aktiviert. Während der Behandlung kann sich die Atmung vertiefen und auch die Gehirnwellen können zwischen den verschieden Frequenzen wechseln ( vom normalen Wachbewußtsein bis hin zu tiefer meditativer Entspannung). Auch Einschlafen ist möglich – ein Zustand, in dem der „innere Arzt“ aktiv werden kann. Diese ganzheitlichen Auswirkungen auf physischer, emotionaler und geistiger Ebene machen Anwendungen mit Facial Harmony meist sehr effektiv.

Anwendung in und meine Erfahrungen aus der Praxis mit dieser Tiefenentspannungsmethode

Die therapeutische Arbeit mit Facial Harmony sollte geprägt sein durch Herzenswärme,

einer präsenten achtsamen Haltung und dem Bewusstsein der gegenseitigen Resonanz.

Eine Facial Harmony Behandlung beinhaltet ein Vorgespräch, die Behandlung

(Einstimmungsphase, Entspannungsphase,Wachphase) und ein Nachgespräch.

Eine gelungene Einstimmung und die präsente, innere Ruhe des Behandlers

sind wichtige Elemente für die Wirksamkeit einer Behandlung.

Wirksam haben sich die Behandlungen mit Facial Harmony insbesondere gezeigt bei

• Verspannungszuständen

• Stresssymptomatiken, emotionaler Belastung, Ängsten,

• wichtigen Entscheidungsfindungen

• Kopflastigkeit, innerer Unruhe, Nervosität

• in Rekonvaleszensphasen

• präventiv zur Unterstützung der ganzheitlichen Gesundheit

Eine Behandlung mit Facial Harmony Belancing bietet die Möglichkeit sowohl

„einfach mal runterzukommen“, kann aber auch eine hilfreiche und einfühlsame

Unterstützung in längeren Prozessen von Veränderung, Neuorientierung

und Umbrüchen im Leben sein.

Autorin:

Andrea Schweers

Heilpraktikerin für Psychotherapie

Sozialpädagogin

Entspannungs- und Stressbewältigungstherapeutin

Heilkundezentrum Midgard in Bremen

Facial Harmony Balancing in Bremen

Unser Film über die Tiefenentspannungsmethode

Facial Harmony Balancing auf YouTube

Weiterführende links zu Facial Harmony Balancing und Tiefenentspannung: